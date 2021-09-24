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Елітні автомобілі, ресторани та нерухомість на березі моря: чим володіють родичі віце-мера Одеси Кучука

Елітні автомобілі, ресторани та нерухомість на березі моря: чим володіють родичі віце-мера Одеси Кучука

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Родичі віце-мера Одеси Михайла Кучука їздять на елітних автомобілях, є власниками ресторанів та чималої кількості нерухомості, повідомляє УНН.

Йдеться, серед іншого, про молодшого брата віце-мера Одеси – В'ячеслава Кучука. За даними YouControl, Кучук-молодший є власником 11 об'єктів нерухомості.

Зокрема, йому належить нерухомість за адресою Ланжерон пляж, 25. Там розташований дороговартісний готель "NEMO Hotel Resort & SPA", багатопрофільний медичний центр "Into-Sana", дельфінарій "Немо".

Окрім того, Кучук-молодший є власником земельної ділянки площею 0,0171 га у Приморському районі міста.

А ще, В’ячеслав Кучук є власником двох квартир, розташованих у центрі Одеси за адресою: Французький бульвар, 85/5. Там розташований елітний житловий комплекс "GreenWood".

Двокімнатну квартиру через забудовника "GreenWood" площею 74 метрів квадратних можна придбати за 2 млн грн. А трикімнатну, площею 300 метрів квадратних, за 20 млн грн.

Вартість квартир у "GreenWood" на вторинному ринку в середньому становить близько 10 млн грн.

Окрім того, брат віце-мера Одеси є власником ресторану "Санта Фе", який розташований поблизу відомого одеського пляжу "Ланжерон". Дороговартісного, але з несмачною їжею, як пишуть користувачі порталу Tripadvisor.

За даними YouControl, Кучук має чимале коло бізнес-інтересів. Він займається сільським господарством (є бенефіціаром компанії "Альстар"), експериментальними розробками у сфері біотехнологій ("Спеціалізований ветеринарний центр"), ресторанним та готельним бізнесом ("Дельфінарій Немо", "Сан Тафе").

У власності Кучука-молодшого є кілька елітних автомобілів. Марки BMW X7, синій Range Rover та зелений Land Rover Defender.

До слова

“Міша — мільйон”, “Міша — кишеня”: які тільки прізвиська не вигадували ЗМІ задля характеристики багатств 63-річного першого віце-мера Одеси Михайла Кучука. Сам він це спростовує, однак за 10 років таки обзавівся чималою кількістю елітних активів, навіть за кордоном. 

Нині декларацію віце-мера Одеси Кучука перевіряє НАЗК. 

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