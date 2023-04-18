Движение UАnimals обратилось в полицию из-за издевательств над морскими котиками в Одессе

ukru
10:03 • 56889 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 114595 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 110184 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 125112 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 110195 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 127611 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 123075 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108722 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102564 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113409 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 115021 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 125535 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 107766 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 110187 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 104747 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 202187 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 232761 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 172506 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 178505 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 214382 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 49429 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 107390 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 115896 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 131767 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 166724 просмотра
Актуальное
Движение UАnimals обратилось в полицию из-за издевательств над морскими котиками в Одессе

Движение UАnimals обратилось в полицию из-за издевательств над морскими котиками в Одессе

Киев • УНН

 • 783166 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Представители движения по защите прав животных UAnimals обратились в полицию из-за появления видео, на котором фигурируют морские котики, вероятно, взятые в аренду в одесском дельфинарии «Немо». Об этом говорится на странице благотворительной организации движения.

UАnimals указывают, что видео с морскими котиками в гостиничном номере, вероятно, Nemo Hotel Resort & SPA было опубликовано 17 апреля блогеркой под ником st.makeeva.family

Цитата

«На этом видео видно, что в гостиничном номере есть морские котики, которых, вероятно, предоставили из дельфинария для фотосессии.

Сообщение вызвало волну возмущения. Мы получили шквал сообщений и тысячи меток с просьбой предотвратить издевательство над животными.

Мы считаем такую ситуацию недопустимой, поэтому сразу подали заявление в полицию по части 12 статьи 25 Закона Украины, которая запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев”, - говорится в сообщении UАnimals.

Представители движения отмечают, что видео и фото были сделаны в гостиничном номере Nemo Hotel Resort & SPA, не в дельфинарии.

«Вероятно, фотоуслуги с дикими животными предоставляются жителям отеля, что негуманно и незаконно.
Такое поведение блоггеров и руководства гостиничного комплекса "Немо" является жестоким обращением с животными и пропагандой эксплуатации!

А сама эта история в очередной раз показывает, что животные для дельфинариев — всего лишь инструмент заработка. Дельфинарии должны быть запрещены!», - подчеркнули представители движения.

Добавим

УНН подробно описывал скандал, разгоревшийся вокруг гостиницы и дельфинария в Одессе. Услуги по проведению съемок с животными официально предлагаются на страницах заведений, однако там не говорится, что животное можно взять, например, в гостиничный номер. На одном из видео в сети видно, что морское животное лежит на кровати номера.

В дельфинарии, который связывают с депутатом Одесского горсовета Андрем Кисловским и родственником бывшего вице-мэра города Вячеславом Кучуком, на ситуацию отреагировали комментарием, что их морские котики являются социальными и подобные действия для них привычны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы