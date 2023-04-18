Движение UАnimals обратилось в полицию из-за издевательств над морскими котиками в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Представители движения по защите прав животных UAnimals обратились в полицию из-за появления видео, на котором фигурируют морские котики, вероятно, взятые в аренду в одесском дельфинарии «Немо». Об этом говорится на странице благотворительной организации движения.
UАnimals указывают, что видео с морскими котиками в гостиничном номере, вероятно, Nemo Hotel Resort & SPA было опубликовано 17 апреля блогеркой под ником st.makeeva.family
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«На этом видео видно, что в гостиничном номере есть морские котики, которых, вероятно, предоставили из дельфинария для фотосессии.
Сообщение вызвало волну возмущения. Мы получили шквал сообщений и тысячи меток с просьбой предотвратить издевательство над животными.
Мы считаем такую ситуацию недопустимой, поэтому сразу подали заявление в полицию по части 12 статьи 25 Закона Украины, которая запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев”, - говорится в сообщении UАnimals.
Представители движения отмечают, что видео и фото были сделаны в гостиничном номере Nemo Hotel Resort & SPA, не в дельфинарии.
«Вероятно, фотоуслуги с дикими животными предоставляются жителям отеля, что негуманно и незаконно.
Такое поведение блоггеров и руководства гостиничного комплекса "Немо" является жестоким обращением с животными и пропагандой эксплуатации!
А сама эта история в очередной раз показывает, что животные для дельфинариев — всего лишь инструмент заработка. Дельфинарии должны быть запрещены!», - подчеркнули представители движения.
Добавим
УНН подробно описывал скандал, разгоревшийся вокруг гостиницы и дельфинария в Одессе. Услуги по проведению съемок с животными официально предлагаются на страницах заведений, однако там не говорится, что животное можно взять, например, в гостиничный номер. На одном из видео в сети видно, что морское животное лежит на кровати номера.
В дельфинарии, который связывают с депутатом Одесского горсовета Андрем Кисловским и родственником бывшего вице-мэра города Вячеславом Кучуком, на ситуацию отреагировали комментарием, что их морские котики являются социальными и подобные действия для них привычны.