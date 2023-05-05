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Движение UАnimals заявило об эксплуатации львят в контактном зверинце, полиция проведет проверку

Движение UАnimals заявило об эксплуатации львят в контактном зверинце, полиция проведет проверку

Киев • УНН

 • 1640952 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Представители движения по защите прав животных UAnimals сообщили, что в контактном зверинце в Киевской области происходит эксплуатация львят. Там держат львят и позволяют посетителям с ними фотографироваться. В полиции заявили, что проведут проверку по данной информации, передает УНН.

Детали

Движение UAnimals утверждает, что в контактном зверинце, который есть на территории базы отдыха "Золотой фазан" в Киевской области, разрешают гладить и фотографироваться с львятами.

«Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения» запрещает содержать крупных хищных животных на базах отдыха, а также запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными», - подчеркнули в UAnimals.

В UAnimals заявляли, что обращаются в полицию.

Пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова сообщила журналисту УНН, что к ним заявка не поступала.

«К нам заявка не поступала. Мы будем осуществлять проверку по факту данной публикации в соцсети (о контактном зверинце - ред.)», - сообщила Прянишникова.

Добавим

Движение UАnimals обратилось в полицию из-за издевательств над морскими котиками в Одессе.

Полицейские начали уголовное производство по факту инцидента в отеле "Немо" в Одессе, где блогеры снимали видео с морскими котиками.

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