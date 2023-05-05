Движение UАnimals заявило об эксплуатации львят в контактном зверинце, полиция проведет проверку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Представители движения по защите прав животных UAnimals сообщили, что в контактном зверинце в Киевской области происходит эксплуатация львят. Там держат львят и позволяют посетителям с ними фотографироваться. В полиции заявили, что проведут проверку по данной информации, передает УНН.
Детали
Движение UAnimals утверждает, что в контактном зверинце, который есть на территории базы отдыха "Золотой фазан" в Киевской области, разрешают гладить и фотографироваться с львятами.
«Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения» запрещает содержать крупных хищных животных на базах отдыха, а также запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными», - подчеркнули в UAnimals.
В UAnimals заявляли, что обращаются в полицию.
Пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова сообщила журналисту УНН, что к ним заявка не поступала.
«К нам заявка не поступала. Мы будем осуществлять проверку по факту данной публикации в соцсети (о контактном зверинце - ред.)», - сообщила Прянишникова.
Добавим
Движение UАnimals обратилось в полицию из-за издевательств над морскими котиками в Одессе.
Полицейские начали уголовное производство по факту инцидента в отеле "Немо" в Одессе, где блогеры снимали видео с морскими котиками.