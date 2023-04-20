Знущання з морських котиків в Одесі: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом інциденту в готелі "Немо" в Одесі, де блогери знімали відео з морськими котиками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
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"Публікацію із дописом про оренду за грошову винагороду морських котиків поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. Відомості за цим фактом правоохоронці зареєстрували у встановленому законом порядку", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в ході перевірки інформації поліцейські поспілкувалися із тренером тварин, який пояснив, що котиків ніхто в оренду не здавав.
"Наразі повні обставини події поліцейські встановлюють в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами – ред.)", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Представники руху із захисту прав тварин UAnimals звернулися до поліції через появу відео, на якому фігурують морські котики, ймовірно, взяті в оренду в одеському дельфінарії "Немо".
На відео видно, що в готельному номері є морські котики, яких, імовірно, надали з дельфінарію для фотосесії.
Згодом стало відомо, що поліція проводить перевірку щодо появи відео з морськими котиками, яких ймовірно, взяли в оренду в одеському дельфінарії "Немо".
Додамо
УНН детально описував скандал, що розгорівся довкола готелю та дельфінарію в Одесі. Послуги з проведення зйомок з тваринами офіційно пропонуються на сторінках закладів, однак, там не йде мова, що тварину можна взяти, наприклад, до готельного номеру. На одному з відео в мережі видно, що морська тварина лежить на ліжку в номері.
У дельфінарії "Немо", якій пов’язують з депутатом Одеської міськради Андрієм Кісловським та родичем колишнього віце-мера міста В’ячеславом Кучуком, на ситуацію відреагували коментарем, що їхні морські котики є соціальними і подібні дії є для них звичними.