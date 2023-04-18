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Знущання з морських котиків в Одесі: поліція проводить перевірку

Знущання з морських котиків в Одесі: поліція проводить перевірку

Київ • УНН

 • 1174963 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція проводить перевірку щодо появи відео з морськими котиками, яких ймовірно, взяли в оренду в одеському дельфінарії "Немо". Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Цитата

"... ще проводитися перевірка за зверненям", - сказали в прокуратурі.

Доповнення

Представники руху із захисту прав тварин UAnimals звернулися до поліції через появу відео, на якому фігурують морські котики, ймовірно, взяті в оренду в одеському дельфінарії "Немо".

На відео видно, що в готельному номері є морські котики, яких, імовірно, надали з дельфінарію для фотосесії.

Додамо

УНН детально описував скандал, що розгорівся довкола готелю та дельфінарію в Одесі. Послуги з проведення зйомок з тваринами офіційно пропонуються на сторінках закладів, однак, там не йде мова, що тварину можна взяти, наприклад, до готельного номеру. На одному з відео в мережі видно, що морська тварина лежить на ліжку в номері.

У дельфінарії "Немо", якій пов’язують з депутатом Одеської міськради Андрієм Кісловським та родичем колишнього віце-мера міста В’ячеславом Кучуком, на ситуацію відреагували коментарем, що їхні морські котики є соціальними і подібні дії є для них звичними.

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