Знущання з морських котиків в Одесі: поліція проводить перевірку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція проводить перевірку щодо появи відео з морськими котиками, яких ймовірно, взяли в оренду в одеському дельфінарії "Немо". Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
Цитата
"... ще проводитися перевірка за зверненям", - сказали в прокуратурі.
Доповнення
Представники руху із захисту прав тварин UAnimals звернулися до поліції через появу відео, на якому фігурують морські котики, ймовірно, взяті в оренду в одеському дельфінарії "Немо".
На відео видно, що в готельному номері є морські котики, яких, імовірно, надали з дельфінарію для фотосесії.
Додамо
УНН детально описував скандал, що розгорівся довкола готелю та дельфінарію в Одесі. Послуги з проведення зйомок з тваринами офіційно пропонуються на сторінках закладів, однак, там не йде мова, що тварину можна взяти, наприклад, до готельного номеру. На одному з відео в мережі видно, що морська тварина лежить на ліжку в номері.
У дельфінарії "Немо", якій пов’язують з депутатом Одеської міськради Андрієм Кісловським та родичем колишнього віце-мера міста В’ячеславом Кучуком, на ситуацію відреагували коментарем, що їхні морські котики є соціальними і подібні дії є для них звичними.