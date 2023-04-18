Издевательства над морскими котиками в Одессе: полиция проводит проверку

Цитата

"...еще проводиться проверка по обращению", - сказали в прокуратуре.

Дополнение

Представители движения по защите прав животных UAnimals обратились в полицию из-за появления видео, на котором фигурируют морские котики, вероятно, взятые в аренду в одесском дельфинарии "Немо".



На видео видно, что в гостиничном номере есть морские котики, которых, предположительно, предоставили из дельфинария для фотосессии.

Добавим

УНН подробно описывал скандал, разгоревшийся вокруг отеля и дельфинария в Одессе. Услуги по проведению съемок с животными официально предлагаются на страницах заведений, однако, там не говорится, что животное можно взять, например, в гостиничный номер. На одном из видео в сети видно, что морское животное лежит на кровати в номере.

В дельфинарии "Немо", которой связывают с депутатом Одесского горсовета Андреем Кисловским и родственником бывшего вице-мэра города Вячеславом Кучуком, на ситуацию отреагировали комментарием, что их морские котики являются социальными и подобные действия являются для них привычными.