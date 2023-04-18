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Издевательства над морскими котиками в Одессе: полиция проводит проверку

Издевательства над морскими котиками в Одессе: полиция проводит проверку

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Полиция проводит проверку относительно появления видео с морскими котиками, которых вероятно, взяли в аренду в одесском дельфинарии "Немо". Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Цитата

"...еще проводиться проверка по обращению", - сказали в прокуратуре.

Дополнение

Представители движения по защите прав животных UAnimals обратились в полицию из-за появления видео, на котором фигурируют морские котики, вероятно, взятые в аренду в одесском дельфинарии "Немо".

На видео видно, что в гостиничном номере есть морские котики, которых, предположительно, предоставили из дельфинария для фотосессии.

Добавим

УНН подробно описывал скандал, разгоревшийся вокруг отеля и дельфинария в Одессе. Услуги по проведению съемок с животными официально предлагаются на страницах заведений, однако, там не говорится, что животное можно взять, например, в гостиничный номер. На одном из видео в сети видно, что морское животное лежит на кровати в номере.

В дельфинарии "Немо", которой связывают с депутатом Одесского горсовета Андреем Кисловским и родственником бывшего вице-мэра города Вячеславом Кучуком, на ситуацию отреагировали комментарием, что их морские котики являются социальными и подобные действия являются для них привычными.

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