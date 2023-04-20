Издевательства над морскими котиками в Одессе: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Полицейские начали уголовное производство по факту инцидента в отеле "Немо" в Одессе, где блогеры снимали видео с морскими котиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
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"Публикацию с сообщением об аренде за денежное вознаграждение морских котиков полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Сведения по данному факту правоохранители зарегистрировали в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе проверки информации полицейские пообщались с тренером животных, который объяснил, что котиков никто в аренду не сдавал.
"Сейчас полные обстоятельства происшествия полицейские устанавливают в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными – ред.)", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Представители движения по защите прав животных UAnimals обратились в полицию из-за появления видео, на котором фигурируют морские котики, вероятно, взятые в аренду в одесском дельфинарии "Немо".
На видео видно, что в гостиничном номере есть морские котики, которых, предположительно, предоставили из дельфинария для фотосессии.
Впоследствии стало известно, что полиция проводит проверку относительно появления видео с морскими котиками, которых вероятно, взяли в аренду в одесском дельфинарии "Немо".
Добавим
УНН подробно описывал скандал, разгоревшийся вокруг отеля и дельфинария в Одессе. Услуги по проведению съемок с животными официально предлагаются на страницах заведений, однако, там не говорится, что животное можно взять, например, в гостиничный номер. На одном из видео в сети видно, что морское животное лежит на кровати в номере.
В дельфинарии "Немо", которой связывают с депутатом Одесского горсовета Андреем Кисловским и родственником бывшего вице-мэра города Вячеславом Кучуком, на ситуацию отреагировали комментарием, что их морские котики являются социальными и подобные действия являются для них привычными.