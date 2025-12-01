Волога хмарна погода та помірні температури: синоптики дали прогноз на 2 грудня
Київ • УНН
2 грудня в Україні очікується хмарна, волога погода з помірною температурою повітря +3…+7 градусів, на півдні +7…+12 градусів, без істотних опадів. У Києві буде хмарно, вогко та близько +6 градусів.
2 грудня в Україні очікується похмура, волога погода з помірною температурою повітря, без суттєвих опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
Деталі
"2-го грудня в України хмарно, вогко, часом невеликі дощі, або мряка, або завислий туман із крапельками", - написала вона.
Температура повітря впродовж дня очікується +3…+7 градусів, на півдні +7…+12 градусів.
Погода в Києві
У Києві у вівторок буде хмарно, вогко та очікується +6 градусів.
"Похолодання на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня. Зима прийшла, а це означає, що весна стала ближчою", - підсумувала Діденко.
Хмарно та вогко: синоптики дали прогноз на перший день зими01.12.25, 06:59 • 2460 переглядiв