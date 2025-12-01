Волога хмарна погода та помірні температури: синоптики дали прогноз на 2 грудня

$42.270.07
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 10125 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
07:43 • 18100 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 14160 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 24142 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 35533 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 48426 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41331 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42532 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 39273 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo1 грудня, 02:12
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ1 грудня, 02:45
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times1 грудня, 03:12
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto06:15
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи09:30
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи09:30
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:43
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56
Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49
Волога хмарна погода та помірні температури: синоптики дали прогноз на 2 грудня

Київ • УНН

 • 128 перегляди

2 грудня в Україні очікується хмарна, волога погода з помірною температурою повітря +3…+7 градусів, на півдні +7…+12 градусів, без істотних опадів. У Києві буде хмарно, вогко та близько +6 градусів.

Волога хмарна погода та помірні температури: синоптики дали прогноз на 2 грудня

2 грудня в Україні очікується похмура, волога погода з помірною температурою повітря, без суттєвих опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

"2-го грудня в України хмарно, вогко, часом невеликі дощі, або мряка, або завислий туман із крапельками", - написала вона.

Температура повітря впродовж дня очікується +3…+7 градусів, на півдні +7…+12 градусів.

Погода в Києві

У Києві у вівторок буде хмарно, вогко та очікується +6 градусів.

"Похолодання на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня. Зима прийшла, а це означає, що весна стала ближчою", - підсумувала Діденко.

Хмарно та вогко: синоптики дали прогноз на перший день зими01.12.25, 06:59

Ольга Розгон

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ