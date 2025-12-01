Хмарно та вогко: синоптики дали прогноз на перший день зими

$42.190.00
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 37087 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 33565 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 35523 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 34895 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 34737 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 41913 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 33202 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 28132 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24492 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Популярнi новини
"Відсіч російській агресії": Україна відповіла на занепокоєння Казахстану щодо Каспійського трубопровідного консорціуму30 листопада, 19:41 • 10108 перегляди
Фастів на Київщині повністю знеструмлено після ворожих атак 30 листопада30 листопада, 20:00 • 4236 перегляди
Українсько-американські переговори у Флориді завершилися: перші підсумки30 листопада, 20:04 • 4860 перегляди
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС УкраїниPhoto23:58 • 8628 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ02:45 • 13154 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 52749 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 94262 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 76522 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 84712 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 82606 перегляди
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 52749 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 47449 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 64005 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 83112 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 114439 перегляди
Хмарно та вогко: синоптики дали прогноз на перший день зими

Київ • УНН

 • 214 перегляди

У понеділок, 1 грудня, більшість території України очікує хмарна погода. У західних та Вінницькій областях прогнозується невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Хмарно та вогко: синоптики дали прогноз на перший день зими

У понеділок, 1 грудня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень у більшості західних та Вінницькій областях пройде невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без істотних опадів.

У західних та Житомирській областях туман. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вдень 3-8° тепла; на півдні країни 7-12°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно, дощитиме. Температура повітря 5-7° тепла.

День працівників прокуратури України, Всесвітній день боротьби зі СНІДом та День "Вдягни сукню": що ще відзначають 1 грудня01.12.25, 06:30 • 606 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна