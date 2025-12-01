Хмарно та вогко: синоптики дали прогноз на перший день зими
Київ • УНН
У понеділок, 1 грудня, більшість території України очікує хмарна погода. У західних та Вінницькій областях прогнозується невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.
У понеділок, 1 грудня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень у більшості західних та Вінницькій областях пройде невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без істотних опадів.
У західних та Житомирській областях туман. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вдень 3-8° тепла; на півдні країни 7-12°
У Києві та області у понеділок буде хмарно, дощитиме. Температура повітря 5-7° тепла.
