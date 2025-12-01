Облачно и сыро: синоптики дали прогноз на первый день зимы
Киев • УНН
В понедельник, 1 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. В западных и Винницкой областях прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
В понедельник, 1 декабря, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в большинстве западных и Винницкой областях пройдет небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без существенных осадков.
В западных и Житомирской областях туман. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Температура днем 3-8° тепла; на юге страны 7-12°
В Киеве и области в понедельник будет облачно, дождливо. Температура воздуха 5-7° тепла.
