Облачно и сыро: синоптики дали прогноз на первый день зимы

$42.190.00
48.870.00
ukenru
30 ноября, 18:02 • 24824 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 37051 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 33535 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 35488 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 34872 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 34731 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 41907 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 33197 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 28130 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24490 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
91%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Отпор российской агрессии": Украина ответила на обеспокоенность Казахстана по поводу Каспийского трубопроводного консорциума30 ноября, 19:41 • 10108 просмотра
Фастов в Киевской области полностью обесточен после вражеских атак 30 ноября30 ноября, 20:00 • 4236 просмотра
Украинско-американские переговоры во Флориде завершились: первые итоги30 ноября, 20:04 • 4860 просмотра
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД УкраиныPhoto23:58 • 8628 просмотра
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ02:45 • 13154 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 52721 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 94237 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 76498 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 84686 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 82579 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Государственная граница Украины
Волчанск
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 52721 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 47436 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 63994 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 83104 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 114431 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Facebook
FIFA (серия видеоигр)

Облачно и сыро: синоптики дали прогноз на первый день зимы

Киев • УНН

 • 210 просмотра

В понедельник, 1 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. В западных и Винницкой областях прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Облачно и сыро: синоптики дали прогноз на первый день зимы

В понедельник, 1 декабря, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в большинстве западных и Винницкой областях пройдет небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без существенных осадков.

В западных и Житомирской областях туман. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Температура днем 3-8° тепла; на юге страны 7-12°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно, дождливо. Температура воздуха 5-7° тепла.

День работников прокуратуры Украины, Всемирный день борьбы со СПИДом и День "Надень платье": что еще отмечают 1 декабря01.12.25, 06:30 • 602 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина