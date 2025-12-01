Влажная облачная погода и умеренные температуры: синоптики дали прогноз на 2 декабря
Киев • УНН
2 декабря в Украине ожидается облачная, влажная погода с умеренной температурой воздуха +3…+7 градусов, на юге +7…+12 градусов, без существенных осадков. В Киеве будет облачно, сыро и около +6 градусов.
2 декабря в Украине ожидается пасмурная, влажная погода с умеренной температурой воздуха, без существенных осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
"2-го декабря в Украине облачно, сыро, временами небольшие дожди, или морось, или зависший туман с капельками", - написала она.
Температура воздуха в течение дня ожидается +3…+7 градусов, на юге +7…+12 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве во вторник будет облачно, сыро и ожидается +6 градусов.
"Похолодание на 2-4 градуса предполагается в конце недели. Зима пришла, а это значит, что весна стала ближе", - подытожила Диденко.
