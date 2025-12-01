Влажная облачная погода и умеренные температуры: синоптики дали прогноз на 2 декабря

$42.270.07
09:32 • 5664 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 10389 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 18502 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 14373 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 24429 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 35609 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 48506 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41366 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42577 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 39313 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
публикации
Эксклюзивы
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ1 декабря, 02:45 • 25471 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times1 декабря, 03:12 • 14084 просмотра
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 12257 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 5360 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 8186 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 8240 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 18498 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 24426 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 69256 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 105628 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Париж
Бельгия
Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 2566 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 5390 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 69252 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 52917 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 69252 просмотра
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Фокс Ньюс

Влажная облачная погода и умеренные температуры: синоптики дали прогноз на 2 декабря

Киев • УНН

 • 316 просмотра

2 декабря в Украине ожидается облачная, влажная погода с умеренной температурой воздуха +3…+7 градусов, на юге +7…+12 градусов, без существенных осадков. В Киеве будет облачно, сыро и около +6 градусов.

Влажная облачная погода и умеренные температуры: синоптики дали прогноз на 2 декабря

2 декабря в Украине ожидается пасмурная, влажная погода с умеренной температурой воздуха, без существенных осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

"2-го декабря в Украине облачно, сыро, временами небольшие дожди, или морось, или зависший туман с капельками", - написала она.

Температура воздуха в течение дня ожидается +3…+7 градусов, на юге +7…+12 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник будет облачно, сыро и ожидается +6 градусов.

"Похолодание на 2-4 градуса предполагается в конце недели. Зима пришла, а это значит, что весна стала ближе", - подытожила Диденко.

Облачно и сыро: синоптики дали прогноз на первый день зимы01.12.25, 06:59 • 2480 просмотров

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев