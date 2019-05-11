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Володимир Кличко отримав німецьку нагороду "Інноватор року"

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Колишній чемпіонів світу в суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко отримав визнання в Німеччині, повідомляє УНН з посиланням на сайт братів Кличко.

Легенда світового боксу, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, Олімпійський чемпіон Атланти-1996 року став лауреатом престижної премії і отримав звання "Інноватор Року" 2019 на щорічному заході проходить в Німеччині.

Зазначається, що церемонія нагородження лауреатів, в якій Кличко взяв участь, відбулася на урочистому вечорі "INNOVATOR DES JAHRES 2019" в Дюссельдорфі.

Нагадаємо, що для Кличко-молодшого це не перша нагорода в Німеччині. 

Українські Національні Новини

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