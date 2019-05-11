Володимир Кличко отримав німецьку нагороду "Інноватор року"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Колишній чемпіонів світу в суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко отримав визнання в Німеччині, повідомляє УНН з посиланням на сайт братів Кличко.
Легенда світового боксу, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, Олімпійський чемпіон Атланти-1996 року став лауреатом престижної премії і отримав звання "Інноватор Року" 2019 на щорічному заході проходить в Німеччині.
Зазначається, що церемонія нагородження лауреатів, в якій Кличко взяв участь, відбулася на урочистому вечорі "INNOVATOR DES JAHRES 2019" в Дюссельдорфі.
Нагадаємо, що для Кличко-молодшого це не перша нагорода в Німеччині.