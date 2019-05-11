Владимир Кличко получил немецкую награду "Инноватор года"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко получил признание в Германии, сообщает УНН со ссылкой на сайт братьев Кличко.
Легенда мирового бокса, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, Олимпийский чемпион Атланты-1996 года стал лауреатом престижной премии и получил звание "Инноватор года" 2019 на ежегодном мероприятии проходит в Германии.
Отмечается, что церемония награждения лауреатов, в которой Кличко принял участие, состоялась на торжественном вечере "INNOVATOR DES JAHRES 2019" в Дюссельдорфе.
Напомним, что для Кличко-младшего это не первая награда в Германии.