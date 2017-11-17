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Кличко-молодший став лауреатом німецької премії "Bambi-2017"

Кличко-молодший став лауреатом німецької премії "Bambi-2017"

Київ • УНН

 • 17549 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко отримав статуетку лауреата найпрестижнішої німецької премії "Bambi" за підсумками 2017 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт премії та сторінку екс-боксера в Instagram.

Наш співвітчизник став лауреатом однієї із найстарших премій світу в категорії "Спорт".

"Володимир Кличко є одним з найуспішніших боксерів усіх часів і був чемпіоном світу в суперважкій вазі протягом багатьох років. Як спортсмен, він символізує витривалість, дисципліну і справедливість. Як боксера, Кличка запам'ятають за його техніку, жорсткий удар правою рукою і один з кращих ударів в історії боксу", - сказав один із журі "Bambi".

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Варто зазначити, що у номінації "Легенда" приз дістався співакові Тому Джонсу, в номінації "Мода" перемогу святкувала модель Клаудія Шиффер. У категорії "Мужність" визнання отримав китайський художник Ай Вейвей, в номінації "Наша Земля" - екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнеггер, а Хью Джекман був удостоєний нагороди за роботу в індустрії розваг.

Зауважимо, що брати Кличко вже ставали лауреатами цієї премії. Віталій і Володимир були відзначені в 2005 і 2009 роках.

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Додамо також, "Bambi" - одна з найстаріших і найпрестижніших нагород світу, її вручають з 1948 року. Лауреатами премії стають люди, які потрясли і надихнули німецьку громадськість. У різні періоди часу нагороду одержували Майкл Джексон, Шакіра, Кейт Уінслет, Селін Діон, Джорджіо Армані, Франц Беккенбауер та інші.

 

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