Кличко-младший стал лауреатом немецкой премии "Bambi-2017"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко получил статуэтку лауреата престижной немецкой премии "Bambi" по итогам 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт премии и страницу экс-боксера в Instagram.
Наш соотечественник стал лауреатом одной из старейших премий мира в категории "Спорт".
"Владимир Кличко является одним из самых успешных боксеров всех времен и был чемпионом мира в супертяжелом весе в течение многих лет. Как спортсмен, он символизирует выносливость, дисциплину и справедливость. Как боксера, Кличко запомнят за его технику, жесткий удар правой рукой и один из лучших ударов в истории бокса", - сказал один из жюри "Bambi".
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Стоит отметить, что в номинации "Легенда" приз достался певцу Тому Джонсу, в номинации "Мода" победу праздновала модель Клаудия Шиффер. В категории "Мужество" признание получил китайский художник Ай Вэйвэй, в номинации "Наша Земля" - экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, а Хью Джекман был удостоен награды за работу в индустрии развлечений.
Заметим, что братья Кличко уже становились лауреатами этой премии. Виталий и Владимир были отмечены в 2005 и 2009 годах.
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Добавим также, "Bambi" - одна из старейших и самых престижных наград мира, ее вручают с 1948 года. Лауреатами премии становятся люди, которые потрясли и вдохновили немецкую общественность. В разные периоды времени награду получали Майкл Джексон, Шакира, Кейт Уинслет, Селин Дион, Джорджио Армани, Франц Беккенбауэр и другие.