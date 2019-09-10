Володимир і Віталій Клички зустрілись з лідерами німецьких політичних партій у Берліні

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир відвідали в Берліні захід "Bild100", який влаштовує найбільша і впливова в Німеччині щоденна ілюстрована газета "Bild", повідомляє УНН

На щорічний захід запрошують найвпливовіших політиків, науковців, діячів культури і мистецтва, громадських діячів не тільки Німеччини, а й інших країн.

Віталій Кличко поспілкувався з лідером партії Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауер, міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом, спеціальним радником президента Єврокомісії з питань України Елмаром Броком.

"Ми говорили про ті виклики, які постали перед Україною і перед Європою, про політичну ситуацію в Україні, про підтримку наших європейських партнерів та друзів. Переконаний, питання України не повинне відійти на другий план серед пріоритетів європейської політики. Але Україна має теж докладати чимало зусиль як задля реформування своєї держави, так і в міжнародній діяльності. Ми з Володимиром робимо все і використовуємо будь-які можливості, аби наші європейські й американські партнери підтримували Україну і допомагали їй", - підкреслив Віталій Кличко.

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