Владимир и Виталий Кличко встретились с лидерами немецких политических партий в Берлине

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109915 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121279 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112846 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118912 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124505 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150447 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150148 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140658 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 193964 просмотра

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Владимир и Виталий Кличко встретились с лидерами немецких политических партий в Берлине

Владимир и Виталий Кличко встретились с лидерами немецких политических партий в Берлине

Киев  •  УНН

 • 7841 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир посетили в Берлине мероприятие "Bild100", который устраивает самая большая и влиятельная в Германии ежедневная иллюстрированная газета "Bild", сообщает УНН.

На ежегодное мероприятие приглашают самых влиятельных политиков, ученых, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей не только Германии, но и других стран.

Виталий Кличко пообщался с лидером партии Христианско-демократическое союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, специальным советником президента Еврокомиссии по вопросам Украины Элмар Брок.

"Мы говорили о тех вызовах, стоящих перед Украиной и перед Европой о политической ситуации в Украине, о поддержке наших европейских партнеров и друзей. Убежден, вопрос Украины не должно отойти на второй план среди приоритетов европейской политики. Но Украина имеет тоже прилагать немало усилий не только для реформирования своего государства, так и в международной деятельности. Мы с Владимиром делаем все и используем любые возможности, чтобы наши европейские и американские партнеры поддерживали Украину и помогали ей ", - подчеркнул Вита тук Кличко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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