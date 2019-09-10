Владимир и Виталий Кличко встретились с лидерами немецких политических партий в Берлине

На ежегодное мероприятие приглашают самых влиятельных политиков, ученых, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей не только Германии, но и других стран.

Виталий Кличко пообщался с лидером партии Христианско-демократическое союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, специальным советником президента Еврокомиссии по вопросам Украины Элмар Брок.

"Мы говорили о тех вызовах, стоящих перед Украиной и перед Европой о политической ситуации в Украине, о поддержке наших европейских партнеров и друзей. Убежден, вопрос Украины не должно отойти на второй план среди приоритетов европейской политики. Но Украина имеет тоже прилагать немало усилий не только для реформирования своего государства, так и в международной деятельности. Мы с Владимиром делаем все и используем любые возможности, чтобы наши европейские и американские партнеры поддерживали Украину и помогали ей ", - подчеркнул Вита тук Кличко.