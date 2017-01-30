Volkswagen обігнав Toyota за кількістю проданих автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Німецький автовиробник Volkswagen в 2016 році за кількістю проданих автомобілів обійшов свого японського конкурента Toyota, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідно до опублікованого в понеділок звіту, японський концерн, разом із своїми виробниками автомобілів компактного класу Daihatsu Moto і Hino Motors, що випускають вантажні автомобілі і автобуси, за минулий рік продав 10,17 мільйона машин по всьому світу. Як зазначається, це на 0,2% більше, ніж роком раніше.
Volkswagen, незважаючи на дизельний скандал, реалізував у 2016 році 10,31 мільйона автомобілів. Це на 3,8% більше, ніж роком раніше. Звіт ще одного автогіганта - американського концерну General Motors - очікується протягом нинішнього тижня.
Після його публікації німецький автовиробник вперше за останні п'ять років може вийти на перше місце за кількістю проданих автомобілів.
Останній раз Toyota поступилася лідерством за цим показником саме американському бренду. Це сталося в 2011 році, коли виробництво автомобілів в Японії постраждало в результаті сильного землетрусу і цунамі.