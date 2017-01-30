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Актуальное
Volkswagen обогнал Toyota по количеству проданных автомобилей

Volkswagen обогнал Toyota по количеству проданных автомобилей

Киев • УНН

 • 6429 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Немецкий автопроизводитель Volkswagen в 2016 году по количеству проданных автомобилей обошел своего японского конкурента Toyota, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно опубликованному в понедельник отчету, японский концерн, вместе со своими производителями автомобилей компактного класса Daihatsu Moto и Hino Motors, выпускающими грузовые автомобили и автобусы, за прошлый год продал 10,17 миллиона машин по всему миру. Как отмечается, это на 0,2% больше, чем годом ранее.

Volkswagen, несмотря на дизельный скандал, реализовал в 2016 году 10,31 миллиона автомобилей. Это на 3,8% больше, чем годом ранее. Отчет еще одного автогиганта - американского концерна General Motors - ожидается в течение нынешней недели.

После его публикации немецкий автопроизводитель впервые за последние пять лет может выйти на первое место по количеству проданных автомобилей.

Последний раз Toyota уступила лидерство по этому показателю именно американскому бренду. Это произошло в 2011 году, когда производство автомобилей в Японии пострадало в результате сильного землетрясения и цунами.

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