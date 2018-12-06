Волкер прокоментував обмежений формат воєнного стану в Україні

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що є конкретні причини, чому Україна вирішила ввести воєнний стан в обмеженому форматі – на 30 днів і лише у декількох регіонах країни, щоб це не зачіпало президентські вибори, але дозволило рух військових сил і мобілізацію призовників. Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", передає УНН.