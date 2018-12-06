Волкер прокоментував обмежений формат воєнного стану в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що є конкретні причини, чому Україна вирішила ввести воєнний стан в обмеженому форматі – на 30 днів і лише у декількох регіонах країни, щоб це не зачіпало президентські вибори, але дозволило рух військових сил і мобілізацію призовників. Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", передає УНН.
"Я думаю, що існують конкретні причини, чому український уряд вирішив запровадити воєнний стан в обмеженому форматі – на 30 днів і лише у декількох регіонах країни, щоб це не зачіпало президентські вибори, але дозволило мобілізацію призовників, рух військових сил. Але я думаю, що важливо, щоб Україна була сильною і стійкою демократією, яка не потребуватиме воєнного стану як довготермінового рішення", - сказав Волкер, відповідаючи на запитання, чи запровадження воєнного стану є правильною ідеєю.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці. У Росії після цього заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення українських військових до Росії.