Волкер прокомментировал ограниченный формат военного положения в Украине

"Я думаю, что существуют конкретные причины, почему украинское правительство решило ввести военное положение в ограниченном формате - на 30 дней и только в нескольких регионах страны, чтобы это не затрагивало президентские выборы, но позволило мобилизацию призывников, движение военных сил. Но я думаю, что важно, чтобы Украина была сильной и устойчивой демократией, которая не потребует военного положения как долгосрочного решения", - сказал Волкер, отвечая на вопрос, является ли введение военного положения правильной идеей.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца. В России после этого заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке украинских военных в Россию.