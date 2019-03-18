Волкер не виключив посилення спільних санкцій ЄС, Канади та США проти Росії

"У п'ятницю це зробили (ввели санкції - ред.) не тільки ЄС, а й Сполучені Штати і Канада. Це був узгоджений крок всіх нас, щоб продемонструвати, що ми глибоко стурбовані окупацією і так званою анексією Криму", - сказав Волкер.

Крім того, за словами Волкера, таке рішення було прийнято в зв'язку з одностороннім контролем Росією Керченської протоки і виходу до Азовського моря, а так само нападом і арештом українських моряків 25 листопада минулого року.

"Я очікую, що ми продовжимо спостерігати те, що ми бачили останні кілька років. Періодично посилюються санкції, якщо ситуація буде тривати. Ми не хочемо, щоб хтось відчував, ніби ми приймаємо або задовольняємося статусом-кво, ми повністю впевнені, що він повинно змінитися. Ми б, звичайно, розглядали протилежне - зняття санкцій, якби Росія повернула територію під контроль України. І якби Росія сумлінно вела переговори про Східну Україну, ми могли б побачити виконання мінських угод, і після цього санкції, пов'язані з мінських угодами, також можна буде скасувати. Але до цього, я думаю, ви побачите, що Європейський Союз, Сполучені Штати та інші країни будуть продовжувати наполягати на посиленні санкцій, намагаючись змусити Росію серйозно брати участь в цьому процесі", - заявив спецпредставник.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня в Великій Британії оголосили, що Австралія приєдналася до нових санкцій ЄС і США проти Росії. До них також приєдналася Канада.