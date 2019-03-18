Волкер не исключил усиления совместных санкций ЕС, Канады и США против России

“В пятницу это сделали (ввели санкции — ред.) не только ЕС, но и Соединенные Штаты и Канада. Это был согласованный шаг всех нас, чтобы продемонстрировать, что мы глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией России и так называемой аннексией Крыма”, — сказал Волкер.

Кроме того, по словам Волкера, такое решение было принято в связи с односторонним контролем Россией Керченского пролива и выхода к Азовскому морю, а так же нападением и арестом украинских моряков 25 ноября прошлого года.

“Я ожидаю, что мы продолжим наблюдать то, что мы видели последние несколько лет. Периодически усиливаются санкции, если ситуация будет продолжаться. Мы не хотим, чтоб кто-то чувствовал, будто мы принимаем или удовлетворяемся статусом-кво, мы полностью уверены, что оно должно измениться. Мы бы, конечно, рассматривали противоположное — снятие санкций, если бы Россия вернула территорию под контроль Украины. И если бы Россия добросовестно вела переговоры о Восточной Украине, мы могли бы увидеть выполнение минских соглашений, и после этого санкции, связанные с минскими соглашениями, также можно будет отменить. Но до этого, я думаю, вы увидите, что Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие страны будут продолжать настаивать на усилении санкций, пытаясь заставить Россию серьезно участвовать в этом процессе”, — заявил спецпредставитель.

Напомним, в конце прошлой недели в Великобритании объявили, что Австралия присоединилась к новых санкциям ЕС и США против России. К ним также присоединилась Канада.