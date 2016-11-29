Водіїв закликали пересісти на громадський транспорт через снігопад у Києві

За даними синоптиків, сьогодні у столиці очікується хмарна погода з проясненнями, сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 1-3° морозу.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути обережними на дорогах і, за можливості, користуватися громадським транспортом.

Також комунальні служби звертаються до водіїв із проханням не залишати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу.