Водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в Киеве

По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается облачная погода с прояснениями, снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​1-3° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть осторожными на дорогах и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Также коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой не оставлять личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега.