Водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Из-за снегопада Киевская городская государственная администрация призвала водителей по возможности пользоваться общественным транспортом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается облачная погода с прояснениями, снег, на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 1-3° мороза.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть осторожными на дорогах и по возможности пользоваться общественным транспортом.
Также коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой не оставлять личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега.