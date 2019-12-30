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Водіїв попередили про засніжені дороги у низці областей

Водіїв попередили про засніжені дороги у низці областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Автомобільні дороги державного значення на ранок понеділка, 30 грудня, у низці областей України засніжені, також місцями - мокрі, на перевальних ділянках доріг теж переважно засніжено. Однак, проїзд забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"Станом на 6:00 30 грудня місцями невеликий сніг у Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Київській та Харківській областях, місцями ожеледь у Кіровоградській області. На решті території без опадів. Покриття на автодорогах державного значення місцями засніжене у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях, місцями ожеледиця в Черкаській області, на півдні сухе, на решті території мокре", - відзначили дорожники.

На перевальних ділянках доріг, як вказано, - без опадів. Покриття переважно засніжене.

"Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.

Нагадаємо, в Україні 30 грудня очікується погода без істотних опадів, місцями невеликий сніг. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 13° морозу до 5° тепла.

Українські Національні Новини

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