Від 13° морозу до 5° тепла: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Україні у понеділок, 30 грудня, очікується погода без істотних опадів, місцями невеликий сніг. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 13° морозу до 5° тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
"По Україні 30 грудня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі в Прикарпатті та на Вінниччині невеликий сніг, на Одещині та в Криму невеликий сніг з дощем", - зазначили синоптики.
На дорогах країни ожеледиця (у південній частині місцями).
Вітер південно-західний, вночі на Лівобережжі північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, у західних областях місцями 8-13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень у Криму до 5° тепла.
Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на Новий рік.