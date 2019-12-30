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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 11641 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 127693 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 133341 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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От 13° мороза до 5° тепла: прогноз на сегодня

От 13° мороза до 5° тепла: прогноз на сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Украине в понедельник, 30 декабря, ожидается погода без существенных осадков, местами небольшой снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 13° мороза до 5° тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"По Украине 30 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью на Прикарпатье и в Винницкой области небольшой снег, в Одесской области и в Крыму небольшой снег с дождем", - отметили синоптики.

На дорогах страны гололедица (в южной части местами).

Ветер юго-западный, ночью на Левобережье северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях местами 8-13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в Крыму до 5° тепла.

Напомним, синоптик дала прогноз погоды на Новый год.

Украинские Национальные Новости

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