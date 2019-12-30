От 13° мороза до 5° тепла: прогноз на сегодня

"По Украине 30 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью на Прикарпатье и в Винницкой области небольшой снег, в Одесской области и в Крыму небольшой снег с дождем", - отметили синоптики.

На дорогах страны гололедица (в южной части местами).

Ветер юго-западный, ночью на Левобережье северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях местами 8-13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в Крыму до 5° тепла.

Напомним, синоптик дала прогноз погоды на Новый год.