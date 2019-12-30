Водителей предупредили о заснеженных дорогах в ряде областей

"По состоянию на 6:00 30 декабря местами небольшой снег в Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Киевской и Харьковской областях, местами гололед в Кировоградской области. На остальной территории без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения местами заснеженное во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях, местами гололедица в Черкасской области, на юге сухое, на остальной территории мокрое", - отметили дорожники.

На перевальных участках дорог, как указано, - без осадков. Покрытие преимущественно заснеженное.

"Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, в Украине 30 декабря ожидается погода без существенных осадков, местами небольшой снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 13° мороза до 5° тепла.