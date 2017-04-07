Водії на Одещині обікрали портові контейнери на мільйон гривень

Під час проведених слідчих дій оперативниками встановлені учасники та організатори групи, а також схема, за якою діяли злочинці та місця, в яких здійснюється розкрадання вантажів. Зловмисники, яким було ввірено перевезення опломбованих контейнерів до морських портів, відхилялися від маршруту, в’їжджали на закриті території, розташовані в Одесі.

В подальшому, маючи відповідне обладнання та навички, уникаючи пошкодження пломб, вони здійснювали розкрадання частини вантажу. Викрадена продукція реалізовувалась, а гроші розподілялись між учасниками групи. Правоохоронці затримали групу осіб під час розкрадання частини вантажу. Було вилучено пломби, приладдя для зливу олії, спеціально замасковані ємності для зберігання викраденого товару та 4 тонни олії, яку вони викрали з контейнерів. За попередніми даними, сума збитків становить понад один мільйон гривень. Наразі всі учасники злочинної групи затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. За матеріалами Управління захисту економіки в Одеській області відкрито кримінальне провадження за ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, військовослужбовець однієї із частин Житомирської області розікрав військової радіотехніки на майже 200 тисяч гривень.