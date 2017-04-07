Водители в Одесской области обокрали портовые контейнеры на миллион гривен

В ходе проведенных следственных действий оперативниками установлены участники и организаторы группы, а также схема, по которой действовали преступники и места, в которых осуществляется хищение грузов. Злоумышленники, которым была вверена перевозка опломбированных контейнеров в морских портах, отклонялись от маршрута, въезжали на закрытые территории, расположенные в Одессе.

В дальнейшем, имея соответствующее оборудование и навыки, избегая повреждения пломб, они осуществляли хищение части груза. Похищенная продукция реализовывалась, а деньги распределялись между участниками группы. Правоохранители задержали группу лиц во время хищения части груза. Было изъято пломбы, принадлежности для слива масла, специально замаскированные емкости для хранения похищенного товара и 4 тонны масла, которое они похитили из контейнеров. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более одного миллиона гривен. Сейчас все участники преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. По материалам Управления защиты экономики в Одесской области открыто уголовное производство по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, военнослужащий одной из частей Житомирской области разворовал военной радиотехники почти 200 тыс. гривен.