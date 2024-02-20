Вночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину

У Кременчуцькому районі російські військові обстріляли БпЛА промисловий обʼєкт. Загиблих чи поранених не було. Пожежу ліквідували 18 машин та 85 рятувальників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

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У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих написав Пронін.

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