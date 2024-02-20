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Вночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину

Вночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину

Київ • УНН

 • 29094 перегляди

Російський безпілотник вночі атакував промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі Полтавської області, спричинивши пожежу, яку гасили за допомогою 18 одиниць техніки та 85 рятувальників.

У Кременчуцькому районі російські військові обстріляли БпЛА промисловий обʼєкт. Загиблих чи поранених не було. Пожежу ліквідували 18 машин та 85 рятувальників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

Деталі

У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих

написав Пронін.

У Полтаві чули вибухи: в ОВА кажуть, що влучань не зафіксовано30.01.24, 20:40 • 29899 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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