Вночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину
Київ • УНН
Російський безпілотник вночі атакував промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі Полтавської області, спричинивши пожежу, яку гасили за допомогою 18 одиниць техніки та 85 рятувальників.
У Кременчуцькому районі російські військові обстріляли БпЛА промисловий обʼєкт. Загиблих чи поранених не було. Пожежу ліквідували 18 машин та 85 рятувальників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
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У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих
У Полтаві чули вибухи: в ОВА кажуть, що влучань не зафіксовано30.01.24, 20:40 • 29899 переглядiв