Ночью вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область
Киев • УНН
Российский беспилотник ночью атаковал промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области, вызвав пожар, который тушили с помощью 18 единиц техники и 85 спасателей.
В Кременчугском районе российские военные обстреляли БпЛА промышленный объект. Погибших или раненых не было. Пожар ликвидировали 18 машин и 85 спасателей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.
Детали
В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших
В Полтаве слышали взрывы: в ОВА говорят, что попаданий не зафиксировано30 января 2024, 18:40 • 28517 просмотров
Ночью вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область
Российский беспилотник ночью атаковал промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области, вызвав пожар, который тушили с помощью 18 единиц техники и 85 спасателей.
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