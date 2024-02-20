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Ночью вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область

Ночью вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 05:22  •  12864 просмотра

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Российский беспилотник ночью атаковал промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области, вызвав пожар, который тушили с помощью 18 единиц техники и 85 спасателей.

В Кременчугском районе российские военные обстреляли БпЛА промышленный объект. Погибших или раненых не было. Пожар ликвидировали 18 машин и 85 спасателей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших

написал Пронин.

В Полтаве слышали взрывы: в ОВА говорят, что попаданий не зафиксировано30 января 2024, 18:40 • 28517 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
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kremenchugКременчуг
poltavaПолтава
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Вночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину
Enemy UAVs attack Poltava region at night
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Ночью вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область

Российский беспилотник ночью атаковал промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области, вызвав пожар, который тушили с помощью 18 единиц техники и 85 спасателей.

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Нидерланды начали передачу беспилотников Украине в рамках международной коалиции беспилотников для поддержки оборонных нужд Украины.

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Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон посетил Фолклендские острова впервые за 30 лет

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