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Вночі внаслідок ворожих ударів у Куп’янську зайнялося 4 пожежі

Вночі внаслідок ворожих ударів у Куп’янську зайнялося 4 пожежі

Київ • УНН

 • 31138 перегляди

Російські обстріли Харківської області спричинили 4 пожежі у місті Куп'янськ, які вже загасили. Близько 15 населених пунктів регіону також потрапили під артилерійський та мінометний обстріл за останню добу, внаслідок чого було поранено поліцейського.

Обстрілюючи Харківщину, росіяни спричинили 4 пожежі в місті Куп’янськ. Наразі усі загоряння ліквідовані рятувальниками. Про це повідомили в МВС, передає УНН.

Деталі

Вночі ворог завдав масованих ударів по Куп'янську. Внаслідок чого виникло 4 пожежі: у 2 житлові будинках та 2 гаражах. Також в результаті нічного обстрілу загорівся приватний житловий будинок в с. Синельникове

- йдеться в повідомленні.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо

Упродовж доби під артилерійські та мінометні обстріли ворога потрапили близько 15 населених пунктів Харківщини. Під час обстрілів росіяни також поранили поліцейського. 

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень на фронті – Генштаб27.01.24, 07:09 • 103793 перегляди

Ганна Оніщенко

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