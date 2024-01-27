Вночі внаслідок ворожих ударів у Куп’янську зайнялося 4 пожежі
Київ • УНН
Російські обстріли Харківської області спричинили 4 пожежі у місті Куп'янськ, які вже загасили. Близько 15 населених пунктів регіону також потрапили під артилерійський та мінометний обстріл за останню добу, внаслідок чого було поранено поліцейського.
Обстрілюючи Харківщину, росіяни спричинили 4 пожежі в місті Куп’янськ. Наразі усі загоряння ліквідовані рятувальниками. Про це повідомили в МВС, передає УНН.
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Вночі ворог завдав масованих ударів по Куп'янську. Внаслідок чого виникло 4 пожежі: у 2 житлові будинках та 2 гаражах. Також в результаті нічного обстрілу загорівся приватний житловий будинок в с. Синельникове
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо
Упродовж доби під артилерійські та мінометні обстріли ворога потрапили близько 15 населених пунктів Харківщини. Під час обстрілів росіяни також поранили поліцейського.
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