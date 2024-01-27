Ночью в результате вражеских ударов в Купянске загорелось 4 пожара
Российские обстрелы Харьковской области вызвали 4 пожара в городе Купянск, которые уже потушили. Около 15 населенных пунктов региона также попали под артиллерийский и минометный обстрел за последние сутки, в результате чего был ранен полицейский.
Каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте - Зеленский
В Международный день памяти жертв Холокоста президент Зеленский подчеркнул, что каждое новое поколение должно знать правду об этой трагедии, в которой шесть миллионов евреев были убиты нацистами. Он заявил, что важно сохранить истории тех, кто помогал спасать жизни в это темное время.
Германия поддерживает отстранение российских и белорусских атлетов от Олимпиады
Германия поддерживает позицию Украины относительно отстранения российских и белорусских спортсменов от международных спортивных соревнований, включая Олимпийские игры.
Украинскую футбольную команду ветеранов с ампутациями не выпустили за границу
Футбольную команду "Покрова", состоящую преимущественно из военнослужащих, не выпустили за границу из-за отсутствия необходимых документов. Однако пограничники принимают меры, чтобы помочь команде пересечь границу позже.
В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух гражданских в Андреевке
российская разведывательная группа застрелила брата и сестру в их доме в приграничном селе Сумской области. Начальник ОВА призвал жителей приграничной зоны эвакуироваться из-за постоянных российских атак, в результате которых гибнут гражданские лица.
Оккупанты атаковали Берислав с беспилотника: один человек погиб, еще один ранен
Сегодня утром российские оккупационные войска атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотников, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
В Польше перевернулся украинский автобус, в результате чего пострадали 20 граждан Украины. Украина сотрудничает с польской стороной в расследовании обстоятельств аварии.
Грузинские таможенники зафиксировали 1770 попыток обхода санкций против рф
Грузинская таможня выявила более 1700 попыток контрабандного ввоза товаров в Грузию в обход антироссийских санкций, сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Несмотря на отсутствие дефицита: Минэнерго призывает украинцев уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы
В Минэнерго уверяют, что внутренней генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. В ведомстве добавляют, что также планируется коммерческий импорт электроэнергии.
За сутки россияне 15 раз обстреляли Донецкую область, есть многочисленные разрушения и погибшие
Обстрелам подверглись Славянск, Константиновка, Торецк и другие районы. По меньшей мере один гражданский человек погиб в Северске и один в Красногоровке.