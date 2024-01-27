Ночью в результате вражеских ударов в Купянске загорелось 4 пожара

Обстреливая Харьковскую область, россияне вызвали 4 пожара в городе Купянск. Сейчас все возгорания ликвидированы спасателями. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

Детали

Ночью враг нанес массированные удары по Купянску. В результате чего возникло 4 пожара: в 2 жилых домах и 2 гаражах. Также в результате ночного обстрела загорелся частный жилой дом в с. Синельниково - говорится в сообщении.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Напомним

В течение суток под артиллерийские и минометные обстрелы врага попали около 15 населенных пунктов Харьковщины. Во время обстрелов россияне также ранили полицейского.

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