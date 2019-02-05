Вночі у Києві буде морозно
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У столиці 6 лютого вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Загалом у столиці буде хмарно, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Нагадаємо, столичних водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах у зв'язку з погіршення погодних умов у ніч з 5 на 6 лютого.
За прогнозом Українського гідрометцентру, у ніч із 5 на 6 лютого у Києві очікується погіршення погодних умов, зокрема, мокрий сніг та ожеледиця. У зв’язку із цим, комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв бути уважними та обережними на дорогах.