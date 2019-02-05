Ночью в Киеве будет морозно
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В столице 6 февраля ночью умеренный, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
В столице будет облачно, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.
Напомним, столичных водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах в связи с ухудшение погодных условий в ночь с 5 на 6 февраля.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица. В связи с этим, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.