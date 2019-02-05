Столичних водіїв попереджають про складні погодні умови

"За прогнозом Українського гідрометцентру, у ніч із 5 на 6 лютого у Києві очікується погіршення погодних умов, зокрема, мокрий сніг та ожеледиця. У зв’язку із цим, комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв бути уважними та обережними на дорогах", - повідомили у прес-службі.



Як повідомляв УНН, мокрий сніг очікується сьогодні на Прикарпатті, Закарпатті та в північних областях.Температура повітря сягне на більшості території України 3 градусів тепла, на півдні - 9 градусів вище нуля, у Криму - 14 градусів.



Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.



Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.