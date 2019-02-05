Столичных водителей предупреждают о сложных погодных условиях

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица. В связи с этим, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, мокрый снег ожидается сегодня на Прикарпатье, Закарпатье и в северных областях. Температура воздуха достигнет на большинстве территории Украины 3 градусов тепла, на юге - 9 градусов выше нуля, в Крыму - 14 градусов.



Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



Напомним, синоптики дали прогноз погоды на неделю.