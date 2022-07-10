Вночі окупанти завдали ракетні удари по Харкову: є постраждалий

Ситуація у Харкові

"За ніч штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучання у Основ’янському та Слобідському районах", – повідомив Синєгубов.

О 03:30 внаслідок удару частково зруйновано другий та третій поверхи освітнього закладу, загиблих та постраждалих немає.

Хвилиною пізніше ракетний удар зруйнував частину житлового будинку на шість квартир, загиблих немає. Госпіталізовано 62-річного чоловіка, його стан середній.

Ситуація у Харківській області

Вчора окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.

У Донецькій громаді Ізюмського району через обстріли тричі горіли відкриті території – госпіталізовано 48-річного чоловіка.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава, хвойна підстилка та поле з пшеницею на площі 0,1 га.

У смт Печеніги о 21:00 внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок – загинула 20-річна дівчина, 42-річну жінку госпіталізували з пораненнями.

У Богодухівському та Харківському районах також загорілися відкриті території та складські приміщення.

Додамо

На Харківщині тривають бойові дії. ЗСУ тримають позиції на всіх напрямках. Окупанти безуспішно провели розвідку боєм в районі населеного пункту Долина, після чого відійшли.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що росія хоче анексувати Харківську область.