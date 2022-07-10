Вночі окупанти завдали ракетні удари по Харкову: є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Вночі російські окупанти завдали ракетні удари по Основ’янському та Слобідському районах Харкова – пошкоджено освітній заклад і житловий будинок, госпіталізовано 62-річного чоловіка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
Ситуація у Харкові
"За ніч штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучання у Основ’янському та Слобідському районах", – повідомив Синєгубов.
О 03:30 внаслідок удару частково зруйновано другий та третій поверхи освітнього закладу, загиблих та постраждалих немає.
Хвилиною пізніше ракетний удар зруйнував частину житлового будинку на шість квартир, загиблих немає. Госпіталізовано 62-річного чоловіка, його стан середній.
Ситуація у Харківській області
Вчора окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.
У Донецькій громаді Ізюмського району через обстріли тричі горіли відкриті території – госпіталізовано 48-річного чоловіка.
У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава, хвойна підстилка та поле з пшеницею на площі 0,1 га.
У смт Печеніги о 21:00 внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок – загинула 20-річна дівчина, 42-річну жінку госпіталізували з пораненнями.
У Богодухівському та Харківському районах також загорілися відкриті території та складські приміщення.
Додамо
На Харківщині тривають бойові дії. ЗСУ тримають позиції на всіх напрямках. Окупанти безуспішно провели розвідку боєм в районі населеного пункту Долина, після чого відійшли.
Нагадаємо
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що росія хоче анексувати Харківську область.