Інститут вивчення війни: росія хоче повністю або частково анексувати Харківську область
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Як припускають аналітики Інституту вивчення війни (ISW) росія хоче анексувати Харківську область, передає УНН.
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"Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської росії, чітко вказують на анексію... і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що кремль має більш широкі територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України", – йдеться в повідомленні.
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ISW зазначає, що підтримувана росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невід'ємною частиною російської землі", вказуючи на те, що кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.
Аналітики також додають, що 9 липня окупанти не отримали підтверджених територіальних здобутків біля міста Харкова, але продовжували спроби ймовірних руйнівних атак, щоб перешкодити українським контратакам.
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