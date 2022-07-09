Інститут вивчення війни: окупанти бояться контратак української армії на сході
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські загарбники взяли оперативну паузу для відновлення боєздатності з'єднань, а тактичні обмежені наступальні дії на Донбасі пояснюються побоюваннями контратак з боку ЗСУ, передає УНН.
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Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай зазначив, що окупанти станом на 8 липня не проводять оперативну паузу і продовжують обстріли населених пунктів та перекидання додаткових танкових підрозділів на Донбас. Але ISW з посиланням на зібрані дані припускає, що все ж російські загарбники після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська явно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.
Саме тому, на думку аналітиків, вони перебувають в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій.
Наголошується, що усвідомлюючи небезпеку перехоплення українцями ініціативи та переходу до власного наступу, російські війська продовжують проводити більш обмежені наступальні дії на цій ділянці та в інших місцях уздовж лінії фронту.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни повідомляє, що російські загарбники, можливо, готуються до одночасного паралельного штурму на Слов'янськ та Краматорськ.