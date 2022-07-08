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Інститут вивчення війни: російські окупанти можуть готуватися до одночасного штурму Слов'янська та Краматорська

Інститут вивчення війни: російські окупанти можуть готуватися до одночасного штурму Слов'янська та Краматорська

Київ • УНН

 • 215992 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські загарбники, можливо, готуються до одночасного паралельного штурму на Слов'янськ та Краматорськ, передає УНН.

 

Деталі

ISW пише, що російські окупанти завдали артилерійських ударів на південь від Барвінково та обстрілювали Нікополь і Новопавлівку, а також кілька населених пунктів на північний захід від Слов'янська. Також зазначається, що ці удари можуть свідчити про те, що окупанти прагнуть обійти Барвінкове зі сходу, або рухатися в напрямку шосе E40 Ізюм-Слов'янськ для просування на південний схід у бік Слов'янська, або рухатися прямо на південний схід від Барвінково у бік Краматорська.

Цитата

"Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ", – прогнозують в Інституті.

Також ISW наголошує, що речник міноборони росії ігор конашенков 7 липня підтвердив взяття "оперативної паузи".

Доповнення

Щодня міноборони рф заявляло про територіальні "здобутки" з 24 лютого. Але 6 липня, вперше за 133 дні війни, не було жодних заяв чи оцінок - що свідчить про те, що окупанти взяли "оперативну паузу".

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