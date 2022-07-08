Інститут вивчення війни: російські окупанти можуть готуватися до одночасного штурму Слов'янська та Краматорська

Деталі

ISW пише, що російські окупанти завдали артилерійських ударів на південь від Барвінково та обстрілювали Нікополь і Новопавлівку, а також кілька населених пунктів на північний захід від Слов'янська. Також зазначається, що ці удари можуть свідчити про те, що окупанти прагнуть обійти Барвінкове зі сходу, або рухатися в напрямку шосе E40 Ізюм-Слов'янськ для просування на південний схід у бік Слов'янська, або рухатися прямо на південний схід від Барвінково у бік Краматорська.

Цитата

"Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ", – прогнозують в Інституті.

Також ISW наголошує, що речник міноборони росії ігор конашенков 7 липня підтвердив взяття "оперативної паузи".

Доповнення

Щодня міноборони рф заявляло про територіальні "здобутки" з 24 лютого. Але 6 липня, вперше за 133 дні війни, не було жодних заяв чи оцінок - що свідчить про те, що окупанти взяли "оперативну паузу".