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Інститут вивчення війни: міноборони рф вперше за 133 дні війни змовчало про "здобутки"

Інститут вивчення війни: міноборони рф вперше за 133 дні війни змовчало про "здобутки"

Київ • УНН

 • 222229 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Щодня міноборони рф заявляло про територіальні "здобутки" з 24 лютого. Але 6 липня, вперше за 133 дні війни, не було жодних заяв чи оцінок - що свідчить про те, що окупанти взяли "оперативну паузу". Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

 

Деталі

ISW наголошує, що міноборони рф не заявляло про захоплення якихось нових територій або пересування сухопутних військ з моменту оточення Лисичанська 3 липня. Зазначається, що водночас 6 липня окупанти все ж таки провели обмежені і безуспішні наземні атаки по всіх напрямках. Такі спроби узгоджуються з російською оперативною паузою, яка не має на увазі та не вимагає повного припинення активних бойових дій.

Російські сили, швидше за все, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, намагаючись створити умови для масштабніших наступальних операцій і відновити необхідну бойову міць.

Також як повідомляється, кремль готує російську економіку до затяжної війни в Україні.

Війська рф вели наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська, продовжували просуватися на захід у напрямку Сіверська від кордону Луганської та Донецької областей.

Загарбники намагалися наступати на Бахмут з ​​півдня, здійснили обмежені наземні атаки на північ від Харкова. Російські війська провели невдалий наземний штурм на північному заході Херсонської області.

Інститут також пише, що російські окупанти можуть формувати нову військову частину в Муліно Нижегородської області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: путін, можливо, натякає, що російські війська на Донбасі мають взяти оперативну паузу

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