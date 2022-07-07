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Институт изучения войны: минобороны рф впервые за 133 дня войны умолчало о "достижениях"

Институт изучения войны: минобороны рф впервые за 133 дня войны умолчало о "достижениях"

Киев • УНН

 • 222227 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Ежедневно минобороны рф заявляло о территориальных "достижениях" с 24 февраля. Но 6 июля, впервые за 133 дня войны, не было никаких заявлений или оценок – что свидетельствует о том, что оккупанты взяли "оперативную паузу". Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

 

Детали

ISW отмечает, что минобороны рф не заявляло о захвате каких-либо новых территорий или передвижении сухопутных войск с момента окружения Лисичанска 3 июля. Отмечается, что 6 июля оккупанты все же провели ограниченные и безуспешные наземные атаки по всем направлениям. Такие попытки согласовываются с российской оперативной паузой, не имеющей в виду и не требующей полного прекращения активных боевых действий.

Российские силы, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить необходимую боевую мощь.

Также, как сообщается, кремль готовит российскую экономику к затяжной войне в Украине.

Войска рф вели наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска, продолжали продвигаться к западу в направлении Северска от границы Луганской и Донецкой областей.

Захватчики пытались наступать на Бахмут с юга, совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова. Российские войска провели неудачный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

Институт также пишет, что российские оккупанты могут формировать новую воинскую часть в Мулино Нижегородской области.

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