Институт изучения войны: российские оккупанты могут готовиться к одновременному штурму Славянска и Краматорска

Детали

ISW пишет, что российские оккупанты нанесли артиллерийские удары к югу от Барвенково и обстреливали Никополь и Новопавловку, а также несколько населенных пунктов к северо-западу от Славянска. Также отмечается, что эти удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты стремятся обойти Барвенково с востока, либо двигаться в направлении шоссе E40 Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, либо двигаться прямо к юго-востоку от Барвенково в сторону Краматорска.

Цитата

"Российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск", – прогнозируют в Институте.

Также ISW отмечает, что спикер минобороны россии игорь конашенков 7 июля подтвердил взятие "оперативной паузы".

Дополнение

Ежедневно минобороны рф заявляло о территориальных "достижениях" с 24 февраля. Но 6 июля, впервые за 133 дня войны, не было никаких заявлений или оценок – что свидетельствует о том, что оккупанты взяли "оперативную паузу".