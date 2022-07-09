Институт изучения войны: оккупанты боятся контратак украинской армии на востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские захватчики взяли оперативную паузу для восстановления боеспособности соединений, а тактические ограниченные наступательные действия на Донбассе объясняются опасениями контратак со стороны ВСУ, передает УНН.
Детали
Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай отметил, что оккупанты по состоянию на 8 июля не проводят оперативную паузу и продолжают обстрелы населенных пунктов и опрокидывание дополнительных танковых подразделений на Донбасс. Но ISW со ссылкой на собранные данные предполагает, что все же российские оккупанты после захвата Северодонецка и Лисичанская явно нуждаются в восстановлении боевой мощи и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной наступательной операции.
Именно поэтому, по мнению аналитиков, они находятся в оперативной паузе в этом секторе ведения боевых действий.
Отмечается, что, осознавая опасность перехвата украинцами инициативы и перехода к собственному наступлению, российские войска продолжают проводить более ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах вдоль линии фронта.
Напомним
Институт изучения войны сообщает, что российские захватчики, возможно, готовятся к одновременному параллельному штурму на Славянск и Краматорск.