Институт изучения войны: россия хочет полностью или частично аннексировать Харьковскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Как предполагают аналитики Института изучения войны (ISW) россия хочет аннексировать Харьковскую область, передает УНН.
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"Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской россии, четко указывают на аннексию... и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже содержание юга Украины ", – говорится в сообщении.
Детали
ISW отмечает, что поддерживаемые россией оккупационные власти Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли", указывая на то, что кремль, вероятно, намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область.
Аналитики также добавляют, что 9 июля оккупанты не получили подтвержденных территориальных достижений возле города Харькова, но продолжали попытки вероятных разрушительных атак, чтобы воспрепятствовать украинским контратакам.
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