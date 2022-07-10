Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову: есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Основянскому и Слободскому районах Харькова – повреждены образовательное учреждение и жилой дом, госпитализирован 62-летний мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Ситуация в Харькове
"За ночь штаб обороны Харькова зафиксировал ракетные попадания в Основянском и Слободском районах", – сообщил Синегубов.
В 03:30 в результате удара частично разрушены второй и третий этажи образовательного учреждения, погибших и пострадавших нет.
Минутой позже ракетный удар разрушил часть жилого дома на шесть квартир, погибших нет. Госпитализирован 62-летний мужчина, его состояние среднее.
Ситуация в Харьковской области
Вчера оккупанты обстреливали Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы области.
В Донецкой громаде Изюмского района из-за обстрелов трижды горели открытые территории – госпитализирован 48-летний мужчина.
В Чугуевском районе в результате обстрела за пределами населенного пункта горела трава, хвойная подстилка и поле с пшеницей на площади 0,1 га.
В пгт Печенеги в 21:00 в результате обстрела загорелся частный дом – погибла 20-летняя девушка, 42-летняя женщина была госпитализирована с ранениями.
В Богодуховском и Харьковском районах также загорелись открытые территории и складские помещения.
Добавим
В Харьковской области продолжаются боевые действия. ВСУ держат позиции по всем направлениям. Оккупанты безуспешно провели разведку боем в районе населенного пункта Долина, после чего отошли.
Напомним
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что россия хочет аннексировать Харьковскую область.