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Вночі над Запоріжжям знищили розвідувальний БпЛА та два "шахеди" рф

Київ • УНН

 • 24894 перегляди

Сили оборони України вночі збили один розвідувальний безпілотник та два "шахеди" над Запоріжжям.

Сили оборони вночі ліквідували один розвідувальний дрон та два ударних безпілотника типу Shahed у небі над Запоріжжям. Про це у середу повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Протягом минулої ночі Сили оборони Півдня знищили над містом Запоріжжя 1 розвідувальний БпЛА Supercam та 2 дрони-камікадзе Shahed.  Дякую нашим оборонцям!

- написав Малашко у Telegram.

Доповнення

Загалом, українські зенітники у ніч на 17 січня збили 19 ворожих дронів, які атакували Україну. 

російські війська минулої доби 96 разів вдарили по населених пунктах Запорізької області, зокрема, застосували 17 безпілотників. Є повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури.

Тетяна Краєвська

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