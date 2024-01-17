Вночі над Запоріжжям знищили розвідувальний БпЛА та два "шахеди" рф
Київ • УНН
Сили оборони України вночі збили один розвідувальний безпілотник та два "шахеди" над Запоріжжям.
Сили оборони вночі ліквідували один розвідувальний дрон та два ударних безпілотника типу Shahed у небі над Запоріжжям. Про це у середу повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
Протягом минулої ночі Сили оборони Півдня знищили над містом Запоріжжя 1 розвідувальний БпЛА Supercam та 2 дрони-камікадзе Shahed. Дякую нашим оборонцям!
Доповнення
Загалом, українські зенітники у ніч на 17 січня збили 19 ворожих дронів, які атакували Україну.
російські війська минулої доби 96 разів вдарили по населених пунктах Запорізької області, зокрема, застосували 17 безпілотників. Є повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури.